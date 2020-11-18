В Ростовской области электричка сбила парня

Специалисты устанавливают обстоятельства гибели парня, попавшего под электричку. Фото: Архив КП

Несчастный случай произошел на одном из железнодорожных переездов в Таганроге. 17-летний парень попал под электричку. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

По предварительной информации, молодой человек пренебрег правилами безопасности. Машинист электропоезда не успел затормозить и сбил дончанина, переходившего железнодорожные пути. После получения многочисленных травм спасти его жизнь не представлялось возможным. Парень погиб в результате удара.

Сейчас точные обстоятельства гибели молодого дончанина устанавливают специалисты.

Стоит отметить, что жители Ростовской области часто игнорируют требования безопасности. При нахождении в зоне повышенной опасности люди делают селфи неподалеку от проезжающих поездов, соревнуются в расторопности и напрочь забывают об угрозах для жизни.

АЛЛО!

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