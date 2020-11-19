В донском Роспотребнадзоре не увидели необходимости ужесточать ограничения

Евгений Ковалев считает, что пока выполнения действующих правил достаточно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный санитарный врач Евгений Ковалев не видит необходимости ужесточат ограничения в Ростове-на-Дону. Об этом глава донского Роспотребнадзора сообщил на заседании регштаба по коронавирусу.

— Необходимо выполнять действующее постановление регионального правительства со всеми последними введенными правками. Исполнение написанного в документе, а также санитарных правил и постановлений главного санитарного врача РФ позволит нам добиться снижения числа заболевших, — объяснил Евгений Ковалев.

Напомним, на прошлой неделе в Ростовской области начали действовать новые ограничения. Жителей обязали носить маски не только в общественном транспорте, но в лифтах и на территории парковок. Кроме того, детей до 14 лет не будут пускать в торговые центры и гипермаркеты без сопровождения взрослых.