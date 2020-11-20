Как в «Черную пятницу» по скидкам до 90% купить все для ремонта и обустройства дома

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Для любителей выгодных покупок 27 ноября пройдет главная распродажа — «Черная пятница». Однако если во всех магазинах страны акция продлится лишь один день, то в торговом центре «Мир ремонта» целую неделю — с 23 по 29 ноября. В этот период можно купить материалы для отделки и декора, мебель, текстиль и много другое со скидкой до 90%.

Неделя скидок позволит без спешки купить все необходимые товары по привлекательной цене. Можно тщательно оценить отделочные материалы и мебель, не боясь, что акция быстро закончится. Кроме того, это поможет спланировать неделю и выбрать самое удобное время для покупок. В магазинах не будет собираться много людей, что очень важно в период пандемии.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

«Черная пятница» пройдет в большинстве магазинов торгового центра «Мир ремонта». Акция позволит выгодно обустроить весь дом — от прихожей до спальной комнаты. Со скидками можно приобрести сотни товаров: корпусную мебель, напольные покрытия, столы и стулья, плитку и другое. Кроме того, для удобства покупателей действуют специальные услуги.

Так, торговый центр предлагает бесплатную примерку ковров. Служба доставки привезет до пяти разных ковров на выбор для примерки в течение часа. Специалисты придут на помощь во всех магазинах мебели и стройматериалов: подробно расскажут о товарах, разработают дизайн-проект и оформят доставку.

В общем, если вы планируете ремонт или замену мебели, самое время на неделе ехать за покупками в торговый центр «Мир ремонта» по адресу Аксайский проспект, 21.

А подробную информацию рекомендуем посмотреть на официальном сайте.