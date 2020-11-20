Прожиточный минимум пенсионерам увеличат на 700 рублей в Ростовской области

Власти задумались об увеличении выплат пенсионерам и многодетным. Фото: Архив КП

В пятницу, 20 ноября, в Заксобрание области главой региона внесены на рассмотрение законопроекты, которые позволят некоторым жителей Ростовской области улучшить финансовую ситуацию в семье.

Так, предлагается увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 8,1%, или на 709 рублей, что составит в следующем году 9445 рублей. Власти отмечают, что размеры пенсии для неработающих не смогут быть ниже этой нормы.

- 178 тысяч донских пенсионеров смогут получать федеральную социальную доплату к пенсии. Средний размер доплаты составит 1790 рублей, - рассказали в региональном правительстве.

Не забыли власти и о сложностях с деньгами в многодетных семьях. Ежемесячные выплаты на третьего или последующих детей в регионе хотят продлить до 1 марта 2021 года. Люди смогут обойтись без бумажной волокиты - установлен беззаявительный порядок предоставления для получателей данного вида соцподдержки. Выплаты могут быть проиндексированы на 3,7%.

Все эти инициативы будут рассмотрен на ближайшем заседании донского парламента, которое состоится на предстоящей рабочей неделе в четверг, 26 ноября.

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