В Ростовской области пропала 70-летняя пенсионерка

Пожилая женщина пропала больше недели назад. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области волонтеры и полицейские разыскивают 70-летнюю жительницу хутора Золотаревка Татьяну Асташову (Савву). Она вышла из дома 16 ноября и пропала. С тех пор о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» специалисты сообщили, что дончанка нуждается в заботе и медицинской помощи.

- Ее рост 165 см, худощавого телосложения, у нее каштановые с сединой волосы, карие глаза, - сообщили волонтеры в ростовском отделении поискового отряда.

В день исчезновения пожилая женщина была одета в свитер, черные брюки, синюю куртку, на ней были черные сапоги, а на голове одета бежевая шапка.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112, - обратились к читателям волонтеры «Лизы Алерт Юг».

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