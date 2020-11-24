Жителям Ростовской области добавят почти по 300 рублей на похороны

Деньги можно потратить на похороны умершего. Фото: Архив КП

Власти региона проиндексировали пособие на похороны. Соответствующий документы приняли депутаты Заксобрания Ростовской области.

Сейчас деньги, выделяемые на захоронение, предназначены для оплаты услуг похоронных служб, в случае, если усопший не имеет родни. В случае, если всей процедурой похорон занимался какой-то родственник или опекун, то право на компенсацию имеет только определенный человек.

Так, с января следующего года пособие на похороны составит в общей сложности - 7 тысяч 795 рублей, что на 279 рублей больше, чем в 2020 году.

Все купленное для церемонии больше этой суммы будет оплачено из личных денег.

Родственникам умерших нужно оформить оформление документы, оплатить перевозку, гроб, кладбище и процедуру захоронения тела умершего человека.

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