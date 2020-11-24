Два человека пострадали в аварии на подъезде к Ростову

В аварии пострадали двое. Фото: Архив КП

В Ростовской области во время аварии на западном подъезде к донской столице два пассажира получили травмы во время ДТП. Как сообщили в управлении ГИБДД региона, инцидент произошел в 06:45 во вторник, 24 ноября

По предварительной информации, 44-летний автомобилист, который управлял машиной МАN, направлялся в сторону Батайска. Во время перестроения он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗом. Им управлял 41-летний мужчина. Отечественный автомобиль отбросило на металлическое тросовое ограждение.

- В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа – мужчины 1993 и 1971 года рождения, – отметили в автоинспекции по Ростовской области.

Сейчас по факту произошедшей аварии специалистами управления ГИБДД проводится проверка. После нее будет принято дальнейшее решение, от которого будет зависеть наказание виновника ДТП.

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