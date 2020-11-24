В Ростове-на-Дону обсудят перспективы технологического и инновационного предпринимательства

Фото: ДГТУ

В пятницу, 27 ноября, в Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону в онлайн-формате пройдет «Форум технологического и инновационного предпринимательства: лучшие практики и направления развития». Участникам предложат обсудить, какое место в экономике Дона занимает предпринимательская экосистема, а также перспективы ее развития.

Известно, что мероприятие посвящено поддержке технологических предпринимателей в регионе, новым акселерационным программам, а также методикам продвижения проектов в привязке к технологической и производственной готовности и вопросам взаимодействия с технологическими брокерами. Участники узнают, как успешно доводить свои разработки от этапа идеи до рабочего макета или промышленного прототипа, получат навыки ведения технологического бизнеса.

Сообщается, что экспертами форума выступят замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Минобразования РФ Вадим Медведев, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин, а также советник губернатора РО Антон Алексеев, министр экономики региона Максим Папушенко, директор по акселерации кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Наталья Чернышева, ректоры вузов России и др.

ВАЖНО! Регистрация на форум продлится до 27 ноября включительно по ссылке: https://leader-id.ru/event/80122/.

Трансляция начнется 27 ноября в 10:00 в онлайн-формате по ссылке: https://zoom.us/j/95263475882?pwd=VlByQW9WcGw5dUdZWC9tUnFidyt1Zz09.

КОНКРЕТНО Программа мероприятия

10:00-10:30 – приветствие;

10:30-11:30 – круглый стол «Вызовы и возможности для развития технологического предпринимательства в РО»;

11:30-12:30 – круглый стол «Технологическое предпринимательство в вузе: требования бизнеса и возможности университетов»;

12:30-13:00 – лекция «Школа технологических брокеров»;

14:00-15:00 – круглый стол «Презентация концепции развития региональной экосистемы развития технологического предпринимательства»;

Секция 1

15:00-15:30 – презентация программ поддержки СМСП;

15:45-16:15 – лекция «Наставничество в бизнесе»;

16:15-16:45 – лекция «Опыт наставничества в РО. Кейсы по наставничеству»;

Секция 2

15:45-16:45 – круглый стол «10 из 100. Почему всего 10 проектов акселерационных программ реализуются»;

Секция 3

15:45-16:45 – проектная бизнес-сессия.