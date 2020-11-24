Знаменитый кардиолог из Ростова Владимир Нестеров умер из-за коронавируса

Владимир Нестеров проработал кардиологом более 30 лет. Фото: Ростовская областная клиническая больница

Смертельно опасный коронавирус стал причиной гибели 54-летнего талантливейшего врача-кардиолога Владимира Нестерова.

Его жизнь оборвалась в реанимационном отделении ковидного моногоспиталя Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) накануне. Коллеги сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь профессионала своего дела, но судьба распорядилась иначе. Выздороветь ведущему кардиологу-аритмологу кардиохирургического центра РОКБ Владимиру Несетрову не помогли новейшие препараты, ИВЛ и тщательное наблюдение коллег.

Родственники врача, его коллеги и пациенты не могут смириться с невосполнимой утратой. Врача вспоминают как преданного профессионала своего дела, который более 30 лет отвечал за стук чужих сердец.

- С Владимиром Куприяновичем я всегда был спокоен, передавая ему пациентов для дальнейшего лечения и наблюдения. Буквально: отдавал – и забывал, - говорит заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции РОКБ Алексей Корниенко. - До тысячи больных проходило через него ежегодно – огромного, дружелюбного, вдумчивого доктора. Мы восхищались его любознательностью и неуемной энергией яхтсмена, охотника, путешественника. Мы очень надеялись, что его организм справится с вирусом.

Сейчас донские медики работают в напряженном режиме. Пандемия коронавируса заставляет врачей работать чуть ли не на износ. К работе подключаются даже те, кто по каким-то причинам оставил медицину, но имеет диплом. Так, один из владельцы частных клиник забросил дела, надел медицинский халат и пошел бесплатно работать участковым терапевтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области, новости на 24 ноября 2020: скончались 18 человек

Большинство новых инфицированных, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Каменск-Шахтинский, Сальский район и Новочеркасск (подробности).

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!