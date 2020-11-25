Кубанский скандалист с оружием вымогал деньги у жителей Ростовской области

Полицейские задержали подозреваемого в серии вымогательств. Фото: Архив КП

38-летний житель Краснодарского края встал на преступный путь в Шахтах. Мужчина умышленно начинал конфликты, а после требовал с участников ссоры крупные суммы.

В полицию обратился один из участников такого конфликта. Он рассказал, что ему угрожают расправой и шантажируют, но все это может прекратиться, если он вовремя заплатит деньги подозреваемому. Полицейские заинтересовались этой историей.

- В ходе работы с задержанным была установлена его причастность к совершению еще трех фактов противоправной деятельности. Мужчина был неоднократно судим, - сообщили в донском главке.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый незаконным путем смог "заработать" угрозами и запугиванием людей около 40 тысяч рублей.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Он заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совместно с ростовскими полицейскими раскрыта схема производства и распространения поддельных денег

Стражам порядка пришлось провести более полусотни обысков (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!