Два жителя Ростовской области заболели ботулизмом

Людей с острой болью в животе и тошнотой доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики зарегистрировали с начала года два случая заражения дончан ботулизмом.

Это крайне опасное заболевание вызывают токсины бактерий. В организм человека микробы попадают с продуктами питания. Оба пострадавших употребляли в пищу вяленую рыбу домашнего производства. А потом со слабостью, тошнотой, нарушением зрения люди были доставлен в больницы.

Специалисты регионального отделения Роспотребнадзора рекомендуют ростовчанам и другим жителям области не покупать рыбу домашнего приготовления на рынках, в местах несанкционированной торговли, в том числе возле автомагистралей.

Стоит отметь, что в этом году сотрудники ведомства проанализировали более 600 проб рыбной продукции. В лабораториях выявлены нарушения по микробиологическим и химическим показателям, а также по наличию антибиотиков. Специалисты Роспотребнадзора оштрафовали 37 должностных и юридических лиц, общая сумма штрафов превысила 320 тысяч рублей.

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