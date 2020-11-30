Ростовские кинотеатры в ноябре снизили выручку на 57 %

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В Ростове-на-Дону оборот кинотеатров в ноябре уменьшился более чем в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, а количество посещений снизилось на три четверти. Похожая динамика наблюдается и в целом по стране. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Так, общее снижение выручки в региональных кинотеатрах к прошлому ноябрю составило 57% - даже октябрь показывал худшие результаты по сравнению с прошлым годом (снижение выручки на 68%). При этом жители и гости Ростова-на-Дону стали покупать более дорогие билеты в кино: количество транзакций в кинозалах региона осенью снизилось более значительно, чем выручка – на 75% в ноябре и на 82% в октябре.

- В сентябре-октябре нынешнего года выручка российских театров и кинотеатров показывала снижение примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но в ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально, - рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ прогноз Алексей Киричек. - Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома.

В целом по России снижение оборота кинотеатров, которые являются эквайринговыми клиентами ВТБ, за первые три недели ноября к прошлому ноябрю составило 58%, а в октябре выручка уменьшилась на 67% год к году. Подобными темпами снижалось и количество транзакций в кино. Также специалисты банка проанализировали выручку российских театров и музеев. По данным эквайринга ВТБ, оборот российских театров за первые три недели ноября составил всего 365 млн рублей, это на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.