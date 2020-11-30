Ростовская область в тройке лидеров по защите прав потребителей

В Ростове-на-Дону обсудили вопросы рационального потребления. Фото: предоставлено организаторами.

В Ростове-на-Дону обсудили вопросы рационального потребления. Это произошло на региональной конференции, которая состоялась на минувшей неделе в конференц-зале Marins Park Hotel. Ее организатором выступил Департамент потребительского рынка Ростовской области.

Известно, что мероприятие было условно разделено на две части: рабочую и церемонию награждения. В рамках первой на пленарном заседании эксперты подвели итоги реализации на Дону региональной программы по защите прав потребителей, просмотрели видеосюжет на тему «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель», заслушали информацию регионального Управления Роспотребнадзора, а также обсудили тему рационального потребления.

Кроме того, директор Департамента потребительского рынка РО Ирина Теларова рассказала о работе, проводимой по защите прав потребителей на территории региона:

- Обусловленные пандемией события последних месяцев неминуемо повлекли за собой ряд негативных последствий для потребителей, - сообщила Ирина Вячеславовна. - В условиях экономической нестабильности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, проблемы защиты прав потребителей приобрели особую значимость.

Ирина Теларова, директор Департамента потребительского рынка РО. Фото: предоставлено организаторами.

По ее словам, эффективная защита прав потребителей в Ростовской области обеспечивается посредством программного подхода, который позволяет скоординировать всех участников этой системы, создать условия для оперативного и бесплатного консультирования граждан, повысить качество товаров и услуг, а также уровень грамотности жителей.

- Наша программа также включает в себя ряд мероприятий мотивационного плана – это рейтинговые конкурсы, тренинги, семинары и олимпиады, - добавила спикер.

Помимо представителей государственных органов в конференции приняла участие председатель Объединения потребителей России Наталия Cтаростина, которая в своем выступлении затронула тему осуществления общественного контроля в потребительской сфере. И отметила эффективную работу в этом вопросе на Дону:

- Мы являемся общественной организацией, которая как раз-таки проводит рейтинг субъектов по организации работы по созданию системы защиты прав потребителей, - озвучила она. - И Ростовская область вот уже на протяжении ряда лет входит в тройку лидеров среди субъектов России. На конференции также прошло награждение представителей сферы за значительный вклад в обеспечение защиты прав потребителей и развитие сферы потребительского рынка в РО наградами и поощрениями Губернатора региона, а также ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли РФ.

Виктор Гончаров, первый заместитель Губернатора Ростовской области. Фото: предоставлено организаторами.

Также в рамках мероприятия лучшие производители товаров и услуг, выбранные жителями региона, были награждены премией «Потребитель, голосуй «ЗА!». А завершающим аккордом стало традиционное награждение победителей конкурса детских рисунков. В этом году рисунки были на тему «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель». Всего же в департамент поступило более 400 работ.

КСТАТИ

Более подробно с победителями детского конкурса и лауреатами премии «Потребитель, голосуй «ЗА!» можно познакомиться на сайте zppdon.ru.