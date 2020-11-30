В автоцентре ЭСКАДРА пройдут «Дни новой SKODA OCTAVIA»

Фото: автоцентр Эскадра. официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону

Эскадра, официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону, приглашает всех желающих на «Дни новой SKODA OCTAVIA». Мероприятие пройдет 5 и 6 декабря 2020 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 237.

В программе: индивидуальная презентация абсолютно новой SKODA OCTAVIA опытным менеджером, тест-драйв нового автомобиля (с соблюдением всех санитарных норм), особые предложения на приобретение OCTAVIA 2020 в эти дни от автоцентра Эскадра, уютная детская зона SKODA FAMILY, праздничная атмосфера и ароматный кофе.

SKODA OCTAVIA бессменно остается «сердцем» чешского бренда и его мировым бестселлером.

В четвертом поколении она готова удивить своих поклонников абсолютно новым стильным дизайном, увеличенными габаритами, высокотехнологичными решениями и новой современной концепцией интерьера. Стандартное оснащение модели в расширенных комплектациях стало значительно богаче, чем прежде. А в моторной гамме нового лифтбека можно будет выбрать один из трех бензиновых двигателей и четырех вариантов коробок передач.

Впервые для OCTAVIA предлагаются светодиодные матричные фары, которые еще недавно были доступны только для автомобилей премиум-класса, а также трехзонный климат-контроль. Впервые в истории SKODA: электронная система управления переключением передач, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном с сенсорным слайдером. Новый дизайн руля в двух-или трехспицевом исполнении, комплекс ассистентов помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль до 210 км/ч, ассистенты контроля дистанции спереди, полосы движения, слепых зон и движения задним ходом. И это неполный список технологий новой SKODA OCTAVIA!

Российская премьера новой SKODA OCTAVIA А8 состоялась в сентябре в Посольстве Чешской Республики в Москве. Серийная сборка по методу полного цикла осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде и отвечает высоким мировым стандартам.

На старте продаж покупателям предложена версия OCTAVIA с турбированным мотором 1.4, развивающим 150 л.с. Стоимость нового автомобиля c МКПП составит от 1 409 000 рублей, а с АКПП – от 1 466 000 рублей.

Абсолютно новая SKODA OCTAVIA была представлена широкой публике в уникальном цифровом формате. Поклонники марки смогли получить информацию об автомобиле в подробных тематических видеообзорах от ведущего автожурналиста А. Коростелева, а также специалистов дилерского центра Эскадра на официальных онлайн-ресурсах компании. Видеопрезентация доступна на сайте.

Познакомиться лично с многочисленными преимуществами новой OCTAVIA можно в дилерском центре Эскадра 5 и 6 декабря 2020 г.

Компания Эскадра продолжает соблюдать все санитарно-эпидемиологических требования. Посещение автоцентра организовано по программе «SKODA Заботится» таким образом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт каждого клиента и сотрудника.

ВАЖНО!

Обязательна предварительная запись на участие в индивидуальной презентации и тест-драйве новой SKODA OCTAVIA.

Зарегистрироваться можно по телефону +7 (863) 306 75 75 или отправив заявку с сайта автоцентра ЭСКАДРА.

Записывайтесь и приезжайте всей семьей!

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