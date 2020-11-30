Больше года разыскивают мужчину с татуировками в Ростовской области

Пропавший больше года не выходит на связь с родственниками и друзьями. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области полицейские и волонтеры с прошлой осени ищут 55-летнего Сергея Истомина, который проживал в хуторе Ганчуков Пролетарского района. Мужчина в октябре 2019 года собирался устроиться на работу и пропал.

Все это время с мужчиной не могут связаться близкие и друзья.

- Пропавший выглядит на 50-55 лет, рост средний, худощавого телосложения, глаза зеленые, нос средний, подбородок выступающий, на лице могут быть усы и борода. На груди есть татуировки в виде храма и двух звезд, а на животе в виде двух ангелов и свитка. На левой руке набита татуировка в виде ракеты, на предплечье - паук; на правой руке - тигр, на предплечье татуировка в виде бокала с цветком, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В день исчезновения на нем был свитер с капюшоном зеленого цвета, камуфлированная куртка зелено-черного цвета, спортивные брюки из синтетического материала, кепка и теплые галоши черного цвета.

Если у вас есть хоть какая-то о местонахождении Сергея Истомина, то сообщите ее по телефону:8 (863-74) 9-90-61, 8-928-197-33-01 или 02.

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