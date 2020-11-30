Почти полсотни штрафов за нарушение правил дезинфекции подъездов выписали в Ростовской области

Все данные по нарушителям дезинфекции передаются в региональное Министерство ЖКХ
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области за нарушение правил дезинфекции подъездов в пандемию коронавируса специалисты выписали 45 штрафов.
Сейчас сотрудники управляющих компаний обязаны выполнять дезинфекцию хлоркой лифтов, перил, подоконников и входов.
Регулярные проверки проводят представители районных администраций. Все данные специалисты передают в областное министерство ЖКХ.
- Уже было проведено 25 выездов и составлено 45 протоколов, - сообщил заместитель главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Беликов.
За нарушение правил, введенных из-за пандемии коронавируса, коммунальщиков ждет предупреждение или административный штраф, для юридических лиц размер штрафа - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
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