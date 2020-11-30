Почти полсотни штрафов за нарушение правил дезинфекции подъездов выписали в Ростовской области

Все данные по нарушителям дезинфекции передаются в региональное Министерство ЖКХ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за нарушение правил дезинфекции подъездов в пандемию коронавируса специалисты выписали 45 штрафов.

Сейчас сотрудники управляющих компаний обязаны выполнять дезинфекцию хлоркой лифтов, перил, подоконников и входов.

Регулярные проверки проводят представители районных администраций. Все данные специалисты передают в областное министерство ЖКХ.

- Уже было проведено 25 выездов и составлено 45 протоколов, - сообщил заместитель главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Беликов.

За нарушение правил, введенных из-за пандемии коронавируса, коммунальщиков ждет предупреждение или административный штраф, для юридических лиц размер штрафа - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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В Ростовской области выявили еще 334 случая заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели более 40 тысяч человек. Есть и положительная динамика: так за последние сутки выздоровели 308 жителей, а всего - свыше 32 тысяч (подробности).

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