Ростовчанам запретили запускать фейерверки из-за коронавируса

Власти ввели запрет на запуск фейерверков в общественных местах. Фото: Архив КП

В Ростовской области медикам пока не удалось победить пандемию коронавируса. Количество заражений COVID-19 уже которую неделю неизменно остается высоким. В преддверии Нового года число заболевших и вовсе может увеличиться из-за большого скопления людей. Именно поэтому губернатор запретил людям запускать фейерверки.

Глава донского региона внес изменение в постановление № 272. С 1 декабря в общественных местах нельзя будет запускать пиротехнику. Эти ограничения будут действовать с 22:00 до 7:00. Запрет не распространяется на концертные и театральные организации, которые проводят шоу.

Кроме запрета на запуск фейерверков появились также ограничения связанные с развлекательными мероприятиями. Теперь общая заполняемость ледовых катков, кинозалов и концертных площадок должна составлять не более 40%.

Власти разрешили работу ярмарок по продаже елок и украшений.

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