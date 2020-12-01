10 тысяч маникюрных принадлежностей нелегально пытались провезти через украинскую границу

Большое количество незадекларированных товаров таможенники нашли при осмотре Фото: Алексей БУЛАТОВ

54-летний мужчина на машине Volkswagen LT пытался тайно провезти через российско-украинскую границу 10 тысяч товаров для маникюра. Предметы водитель надежно спрятал в машине, но их увидели пограничники при проведении осмотра с помощью специальной аппаратуры.

Водитель утверждал, что огромное количество пилок, лаков, растворителей, наклеек и инструментов для маникюра необходимы ему для личных нужд. Гражданин Украины не пояснил для чего спрятал все эти предметы в машине, похвастаться идеальным состоянием ногтей мужчина также не смог.

Специалисты пришли к выводу, что все найденные предметы предназначались для продажи, а значит подлежат обязательной регистрации при прохождении через таможню.

- Возбуждено дело по статье "Недекларирование товаров", - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 1 декабря 2020: что изменится

Мы узнали, что изменится в Ростове-на-Дону 1 декабря 2020 после введения новых ограничений из-за коронавируса (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!