Уголовное дело за комментарий о терроризме в соцсети завели на ростовчанку

Комментарий женщины в Интернете увидели полицейские. Фото: Архив КП
Небольшой комментарий к новости в интернете обернулся чередой неприятных последствий для 55-летней жительницы Ростова. Сотрудники донского Следственного комитета подозревают женщину в оправдании терроризма.
Следователи выяснили, что ростовчанка из дома с мобильного телефона опубликовала в одной из социальных сетей текстовые комментарии, который оправдывают варварские методы террористов. На мнение женщины обратили внимание донские полицейские.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма). Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
В случае, если вина подозреваемой будет доказана в суде, то ей грозит серьезное наказание. Ей грозит крупный штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за три прошедших года или лишение свободы на срок до четырех лет.
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