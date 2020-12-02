Нарушителей масочного режима ищут на ростовских рынках

Всем нарушителям масочного режима выписывают протоколы о нарушениях. Фото: правительство Ростовской области

Жители донской столицы и Ростовской области могут получить штраф за отсутствие защитной маски на лице во время посещения рынков и ярмарок. Правила обязательного масочного режима распространяются и на продавцов и на покупателей.

Рейды по выявлению нарушителей постоянно проводят сотрудники регионального управления ветеринарии Ростовской области.

За минувшие четыре месяца специалисты посетили более четырех с половиной тысяч объектов торговли, где почти тысячу раз раз выписали штрафы дончанам. Часто люди говорили, что забывали маски или вовсе наотрез отказывались их носить. Больше всего рейдовых мероприятий провели в донской столице - 385, на ростовчан составили 416 административных материалов.

Специалисты отмечают, что проверки проводятся не столько в наказание дончан, сколько для того, чтобы заставить граждан соблюдать необходимые мер защиты для себя и окружающих людей. Эксперты отмечают, что, ношение защитной маски и перчаток в общественных местах значительно уменьшает шансы подхватить коронавирус, который донские медики не могут победить с весны.

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