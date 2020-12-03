Кафе могут разрешить работать до 11 вечера в Ростове

В Ростове посетители смогут сидеть в кафе почти до полуночи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Департамент потребительского рынка Ростовской области предложил продлить работу заведений общественного питания. Такую идею озвучила руководитель ведомства Ирина Теларова на заседании оперштаба по коронавирусу.

— Мы предлагаем продлить режим работы для предприятий общественного питания до 23.00 с обеспечением закрытия заведения до 00:00 и возобновить в полном объеме работу фуд-кортов», — сообщила Ирина Теларова.

Губернатор Василий Голубев пояснил, что режим работы общепита действительно можно изменить. Однако возможно это только при условии, кафе и рестораны будут работать с соблюдением всех санитарных норм и других ограничений.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.