Завершено строительство подъездной дороги к Мясниковскому МЭОКу

Фото: ГК «Чистый город»

До сдачи объекта в эксплуатацию остались последние штрихи: укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Новый участок трассы протяженностью почти 4 километра пролегает в обход населенных пунктов. Он предназначен для проезда коммунальной техники к будущему экокомплексу по обращению с отходами.

Самый приближенный участок дороги находится на расстоянии чуть более 600 метров до первого домовладения в хуторе Веселый. Такая удаленность от населенного пункта позволяет не нарушать покой жителей.

Фото: ГК «Чистый город»

Всесезонный уход – чистоту и сохранность дорожного полотна - обеспечит многофункциональная техника, приобретенная инвестором - региональным оператором ГК «Чистый город».

На самом объекте уже завершено строительство первой карты полигона: установлен противофильтрационный экран и система мониторинга фильтратообразования. В хоззоне возведен административно-бытовой комплекс, смонтированы пожарные резервуары, ливневая канализация, установлены накопители дождевой воды. Строители приступили к установке мобильной линии сортировки отходов. Уже в этом году она начнёт свою работу. Дополнительная сортировка поступающих отходов значительно увеличит объем вторсырья, отправляемого на переработку.

Напомним, зона обслуживания Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса – Ростов-на-Дону и Мясниковский район. Проектная мощность МЭОКа - до 800 000 тонн/год. ГК «Чистый город» возводит объект за счёт собственных средств: объём инвестиций – около 3 млрд. рублей. В состав МЭОКа входит полигон ТКО, автоматизированный сортировочный комплекс, площадка биокомпостирования и оборудование для утилизации крупногабаритных и строительных отходов.