В Ростовской области из-за коронавируса могут поднять цены на проезд в общественном транспорте

Возможно, в 2021 году ростовчане будут больше платить за проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с пандемией в Ростове-на-Дону и в регионе лучше не становится. С марта область борется с коронавирусом. Однако ежедневно сотни и сотни дончан заражаются опасным вирусом.

Чтобы предотвратить распространение ковида, были предприняты различные меры, в их числе – дезинфекция общественного транспорта. Все необходимое для этого перевозчики закупали на свои средства. Кроме того, был существенно снижен пассажиропоток. Эти факторы в совокупности могут повлиять на цены на проезд в следующем году. Не исключено, что он вырастет.

Об этом заявил областной министр транспорта Андрей Иванов.

- Хочется отметить, что АТП направили 115 млн рублей на реализацию всех мер по недопущению распространения инфекции. Мы понимаем, что это не закончится в текущем году и такую работу придется продолжать. Эти меры нужно учитывать при формировании тарифов, - сообщил Андрей Иванов.

Отметим, что пока конкретные цифры не озвучивались.

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