Водитель погиб в аварии на трассе в Ростовской области

Приехавшие на место медики не смогли помочь пострадавшему. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области устанавливается личность мужчины, который попал в смертельную аварию на трассе.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, авария случилась накануне, 5 декабря, около шести часов вечера на автодороге между Новочеркасском и Каменоломни.

Известно, что водитель «пятнадцатой» ехал в сторону последнего города.

- По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением, съехал сначала на правую обочину, далее в неуправляемом состоянии автомобиль допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречной иномаркой, - добавили в Управлении. - А уже после этого допустил съезд в левый резерв дороги.

Приехавшие на место медики не смогли помочь пострадавшему водителю: мужчина скончался до их приезда.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.