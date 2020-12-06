Тренер ФК «Ростов» оценил готовность игроков к матчу

Валерий Карпин перед матчем дал интервью. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

6 декабря ФК «Ростов» и ФК «Уфа» встретятся на домашней арене желто-синих. Перед матчем тренер ростовчан Валерий Карпин дал интервью и оценил шансы нашей команды на победу.

Сегодня предстоит играть с командой, которая хорошо обороняется, насколько это сложно и неудобно?

- Сложно не только для «Ростова», а всем командам. Единственная команда была, которая хорошо это делала - «Барселона» Гвардиолы. Всем остальным сложно. Предстоит тяжелая игра, - говорит Валерий Карпин.

- Погодные условия непростые. При подготовке учитывали их?

- А что учитывать, куда деваться? Ветра сильного нет, не так ощущается,- отвечает тренер.

- Это скажется на игре? Может больше замен?

- Предполагать можно все, что угодно. Как игра будет развиваться – не знает никто. Травмы и в первом тайме, и во втором. Много нюансов, которые нужно учитывать, - поделился Карпин своим мнением.

- У Матиаса Норманна была дисквалификация, Армин Гигович провел на его позиции всю прошлую игру, готов ли Норманн сегодня отработать 90 минут?

- А почему нет? - ответил тренер вопросом на вопрос.

- Сегодня снова в воротах Егор Бабурин, а Сергей Песьяков в заявке, как его самочувствие?

- Уже лучше, но еще не на 100%. Бабурин неплохо отыграл прошлый раз, а Песьяков не до конца восстановился, - подытожил Карпин.

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