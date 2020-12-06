От минуса до плюса: в Ростове-на-Дону на следующей неделе погода будет весьма неожиданной

Рассказываем о погода в Ростове Фото: Артем БОЯРИНЦЕВ

В Ростове-на-Дону, в понедельник, 7 декабря, будет облачно с прояснениями. Без осадков. Днем минус семь градусов, ночью столбик термометра опустится до -8.

Во вторник, 8 декабря, в Ростове-на-Дону днем – 6 мороза, ночью -5. Весь день будет пасмурно, но без осадков.

В среду, 9 декабря, также пасмурно и без осадков. Днем -2, ночью -4.

В четверг, 10 декабря, в донской столице пасмурно и без осадков. Днем -2, ночью -3.

В пятницу, 11 декабря, пасмурно, без осадков, днем и ночью +1.

В субботу, 12 декабря, пасмурно и + 2 днем, ночью также, +2.

В воскресенье, 13 декабря, к вечеру пойдет дождь. Температура воздуха днем +3, ночью +1.