Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев не выйдет на поле до конца года

Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев получил травму. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

32-летний полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев не выйдет на поле как минимум в двух предстоящих турах РПЛ. Всему виной серьезная травма футболиста.

Временная потеря игрока может повлиять на результаты матчей ФК "Ростов". По оценке ряда экспертов, Павел Мамаев обычно показывает хороший результат. Во время предыдущей игры против клуба из Уфы футболист отсутствовал. Возможно, это повлияло на результат - ростовчане уступили противникам со счетом 0:1.

- Сможет ли Мамаев выйти на поле до конца года? Мамаева не увидим в этих двух турах, - рассказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин во время пресс-конференции.

В главном футбольном клубе донского региона отмечают, что пока невозможно дать однозначный ответ о том, какое количество времени потребуется Павлу Мамаеву на восстановление после полученной травмы.

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