«Играть только для них»: Коллектив театра кукол принял решение отдать медикам целый зал

Гости смогут побывать на новогоднем шоу и окунуться в мир сказки. Фото: Ростовский театр кукол имени В.С. Былкова

Свой подарок врачам, медсестерам и санитарам решили преподнести в Ростовском театре кукол имени Былкова. Коллектив принял решение отдать медикам целый зал – 10 января 2021 года артисты будут играть только для них.

- Большинство из нас уже окунулись в предновогоднюю суету, а доктора дежурят и в праздники, выполняя профессиональный долг, - рассказал художественный руководитель театра Андрей Былков (Крат). – Мы решили разбавить их напряженные будни, выразить им нашу признательность и подарить немного чудес и волшебства.

Известно, что медицинским работникам лечебных учреждений Ростова-на-Дону выделили благотворительные билеты. Они смогут вместе со своими детьми побывать на новогоднем шоу, окунуться в мир сказки и загадать самое сокровенное желание у волшебной ели.

- Надеемся, что наша инициатива поднимет настроение героям наших дней – людям в белых халатах, - добавил Андрей Владимирович.

И хотя Новый год еще не наступил, уже можно сказать со всей определенностью: атмосфера на спектакле будет душевной, удивительно праздничной и по-особенному теплой.