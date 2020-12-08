В Ростовской области пропал 40-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Родственники пропавшего опасаются, что он попал в беду. Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области полицейские и волонтеры разыскивают 40-летнего жителя поселка Новые постройки Зерноградского района Сергея Яковлевича Бабенкова.

Родные и близкие люди дончанина не получают о него никаких известий с 29 ноября. Больше недели они ломают голову над тем, где может находиться их внезапно пропавший родственник. Мужчина нуждается в помощи медиков из-за серьезных проблем со здоровьем.

Рост пропавшего около 170 см, он худощавого телосложения, волосы рыжие и короткие, глаза темные.

В день исчезновения дончанин Сергей Бабенков был одет в черную куртку, черную вязаную шапку с красными полосками, камуфляжные коричневые брюки, а на ногах у него были утепленные галоши.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112, - обратились к читателям волонтеры «Лизы Алерт Юг».

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