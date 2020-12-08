Антибактриальные препараты пропали с прилавков аптек в Ростовской области

Речь идет о лекарствах, которые можно заменить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аптеках Ростовской области периодически отсутствуют некоторые жизненно важные препараты. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения РО Александр Крат на заседании регштаба по коронавирусу.

— Продолжается мониторинг наличия аптеках жизненно необходимых и важных препаратов. Отмечается периодически отсутствие торговых наименований, чаще всего — антибактериальных, — прокомментировал выступающий.

Он подчеркнул, что данные препараты обычно можно заменить.

В региональном минздраве также сообщили что для больных коронавирусом приобретены лекарства на 132 миллиона рублей. Все они уже поступили на склад. Получили препараты 11 546 человек.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 368 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 42 785. За все время от ковида скончались 1 522 человека, выздоровели 34 616.

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