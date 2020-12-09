Закрыли детские сады: в Ростовской области почти 20 тысяч человек «подхватили» вирус

ОРВИ и грипп могут привести к тяжелым последствиям Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты каждую неделю отслеживают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Так, по последним данным, в области с конца октября и по шестое декабря заболели 19,5 тысяч человек.

- Это выше эпидемического порога на 43,3 %, - уточнили в областном Роспотребнадзоре.

В самом Ростовое грипп «подхватили» 6,5 тысяч человек, это на 23 процента превышает эпидемиологический порог.

Также в ведомстве отметили, что из-за ОРВИ частично закрыты группы в детских садах. Эта мера коснулась пяти детских дошкольных учреждений.

Также из-за ОРВИ закрыты 14 классов в девяти школах, расположенных в различных районах области.

Отметим, что сейчас в регионе идет прививочная компания против гриппа. Сделать прививку бесплатно может любой желающий. Неблагополучной остается ситуация с коронавирусом. Ежедневно им заболевают около 300 и более человек.

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АЛЛО!

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