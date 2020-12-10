В Ростовской области спасатели вытащили рыбака из полыньи

Провалившегося под лед мужчину вытащили из воды. Фото: Правительство Ростовской области

Зимняя рыбалка едва не стала трагической для рыбака из Пролетарского района Ростовской области. Любителя рыбалки чудом успели вытащить из холодной воды после того, как он провалился под лед.

50-летний мужчина вышел на неокрепший лед. Он успел отойти от берега примерно на 30 метров, но внезапно угодил в ледяную ловушку. Рыбак провалился в полынью.

- К счастью, на берегу дежурили спасатели Евгений Радышев и Владимир Баталов. Они бросились на помощь попавшему в беду мужчине, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" заместитель губернатора Вадим Артемов.

Мужчину вытащили из воды с помощью специального спасательного оборудования. Спасатели отвели рыбака на берег, где стояла его машина. Они прогрели его автомобиль, переодели в сухую одежду и напоили горячим чаем. Домой рыбака спасатели отпустили только после того, как убедились, что ему не требуется дополнительная помощь.

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