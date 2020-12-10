Футболист Кирилл Боженов будет играть за ФК "Ростов"

Полузащитник Кирилл Боженов. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

20-летний полузащитник московского клуба "Химки" Кирилл Боженов в новом сезоне будет играть в составе ФК "Ростов". Соглашение о трансфере игрока подписано между клубами.

Футболист начнет выступать за желто-синих уже в матчах 2021-2022 годов. Остаток текущего сезона он проведет в "Химках".

- Кирилл Боженов подписал договор с "Ростовом" на пять лет, - отметили в пресс-службе донского клуба.

Сейчас рыночная стоимость футболиста составляет 350 тысяч евро.

О новом игроке "Ростова" известно, что в составе ФК "Химки" он выступает под номером 87 чуть меньше двух лет. В первенстве ФНЛ Кирилл Боженов дебютировал в матче против «Зенита-2». Полузащитник является обладателем почетной серебряной медали в турнире COTIG-2019, где он выступал в "молодежке" за сборную России.

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