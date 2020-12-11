Жена Дмитрия Диброва поделилась секретами подготовки к Новому году

Полина Диброва готовится встрече 2021 года. Фото: Instagram Полина Диброва

Всего через три недели вся страна будет встречать 2021 год. Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва обожает отмечать Новый год. Донская красотка уже вовсю готовит зимнюю сказку для своего супруга и сыновей.

- Сегодня купила елку. Пока она будет ждать своего часа во дворе. Мы традиционно ставим настоящую, - рассказала Полина Диброва в своем профиле в Instagram.

Встреча Нового года для Дибровых - важная традиция. Трое сыновей семейной пары с нетерпением ждут этот праздник. В будни из-за большой загруженности в будни главе семьи сложно найти время для мальчишек, но в Новый год появляется такая возможность. Январские каникулы - удачное время, чтобы побыть всем вместе, отдохнуть о суеты и весело провести праздники в кругу семьи.

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