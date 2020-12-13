В Ростове-на-Дону выбрали лучшего учителя года

Все победители получили статуэтки, памятные подарки и премии от главы администрации города. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону назвали финалистов традиционного конкурса «Учитель года», который в этом году проводился уже в 32-й раз. Известно, что победителей и призеров определили в шести номинациях: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог», «Воспитатель года», «Лучший учитель курса «Основы православной культуры» и даже «Учитель здоровья».

Каждый из финалистов получил дипломы, фарфоровые статуэтки пеликана как символ конкурса, а также сертификаты на получение премии главы администрации города Ростова-на-Дону.

- К участию в конкурсе всегда привлекаются активные, творческие и преданные профессии педагоги, - сказал перед награждением Алексей Логвиненко. - Уверен, что вы, дорогие учителя, в ходе творческих испытаний не только приобрели уникальный педагогический опыт, но и определили зримые ориентиры своей будущей деятельности. Каждый из вас еще раз доказал, что наши учителя – одни из лучших!

К слову, лучшим учителем года донской столицы стала Лидия Гуртовая. Она преподает математику в лицее № 27. Именно она и отправится на областной этап конкурса, а в случае победы и на нем, сможет представить наш регион во всероссийском финале.