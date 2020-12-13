Житель Ростовской области с третьей попытки угнал автомобиль

Нужная машина нашлась только с третьей попытки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Ростовской области пришел хозяин «семерки», который рассказал, что у него угнали машину. Инцидент произошел в Неклиновском районе. Владелец сообщил, что автомобиль стоял возле дома.

В итоге по горячим следам стражам порядка удалось раскрыть преступление. А на карандаш правоохранителей попал 27-летний местный житель, который уже имел судимость за угон.

- Полицейские выяснили, что подозреваемый – знакомый потерпевшего, - рассказали в донском главке. - Он знал, что дверь автомобиля не заперта, а внутри есть ключи.

Мужчина признался, что угнал машину, чтобы покататься. При этом оказалось, что он причастен к двум попыткам угона.

- Злоумышленник в обоих случаях находил автомобили с ключами, однако в одном не оказалось бензина, а второй был сломан, - добавили в Главном Управлении МВД России по региону.

Сотрудники полиции уже вернули законному владельцу угнанную машину, а в отношении любителя покататься за чужой счет завели уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.