Полураздетая ростовчанка Татьяна Котова показала себя в образе романтичной девушки

Снимок Татьяны Котовой всколыхнул Сеть. Фото: Instagram Татьяна Котова

Эффектная красавица Татьяна Котова доказала, насколько важно быть в хорошей форме. Ростовская красавица продолжает выглядеть сногсшибательно. На этот раз дива показала фигуру в нижнем белье.

Публикацию певица сопроводила загадочной подписью: "Нет женщин, которые не любят цветов, есть мужчины, которые так считают".

Судя по всему, возлюбленный дончанки обленился и перестал проявлять к ней знаки внимания. Такое развитие событий красавицу не устроило. Она решила показать всем, чего может лишиться мужчина, потеряв любовь.

В комментариях к снимку подписчики певицы стали писать о том, что за такую внешность нужно дарить цветы чуть ли не ежечасно. Представители противоположного пола признавались красавице в любви и просили хоть как-то ответить на комплименты в ее адрес.

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