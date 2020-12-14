Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой государственный план по выработке электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

13 декабря 2020 г. в 09 ч. 49 мин. (МСК) Ростовская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», г. Волгодонск, Ростовская область) досрочно выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии.

- Федеральной антимонопольной службой России для Ростовской АЭС на текущий год утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30,900 млрд кВтч. На сегодняшний день он выполнен.Атомная станция продолжает вырабатывать электроэнергию, необходимую предприятиям и жителям региона, обеспечивая энергобезопасность юга страны. Безопасность – это безусловный, главный приоритет в нашей работе, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России,в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Федеральной антимонопольной службой России на 2021 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30,063 млрд кВт.ч. электроэнергии. Этот показатель установлен исходя из продолжительности плановых ремонтных кампаний энергоблоков атомной станции в 2021 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.