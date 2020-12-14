Баста написал песню для комедии о "Реальных пацанах"

Рэпер предстал в необычном образе. Фото: Instagram Василий Вакуленко

Самый известный ростовский рэпер - Баста - представил новую песню "Зомби". Музыкант написал ее специально для полнометражной комедии с героями популярного сериала "Реальные пацаны". За судьбой персонажей сериала уже почти десять лет следят зрители всей страны.

Судя по видеоролику, рэпер снялся в эпизоде вместе с супругой главного героя - Лерой (Прим.ред. - актрисой Зоей Бербер). Испуганная женщина идет по парковке под ручку с рэпером, вдруг со всех сторон их с Бастой окружают зомби. На одном из кадров видно милиционера и новогоднюю елку, а это значит, что фильм каким-то образом имеет отношение к с главному зимнему празднику.

Ритмичная музыка Басты только нагнетает атмосферу "праздничного" зомби-апокалипсиса.

Музыкант не стал раскрывать подробностей сюжета. Он сообщил, что увидеть фильм с его песней можно будет уже с 17 декабря.

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