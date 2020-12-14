Игрок «Ростова» Матиас Норманн может перейти в «Спартак»

Полузащитник выступает за «желто-синих» почти год. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Спартак» планирует приобрести полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Об этом пишет издание «Чемпионат».

Сообщается, что сделка может состояться уже зимой. «Спартак» собирается вступить в переговоры в ближайшее время. Кроме того, ранее стороны якобы уже обсуждали возможность трансфера.

Напомним, Норманн перешел в «Ростов» в 2019 году. До этого он два года был футболистом английского «Брайтона». Кроме того, с 2017 по 2018 годы полузащитник находился в аренде норвежского «Молде». В этом сезоне Норманн принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время ФК «Ростов» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает второе место.

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