Инфекционную больницу в Ростове-на-Дону построят к июню 2021 года

В медучреждении развернут 200 коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону завершится в июне 2021 года. Об этом губернатор Василий Голубев рассказал в эфире программы «О главном».

Больницу начали возводить в июне этого года. В настоящее время строительная готовность составляет 50 процентов.

—Наша задача — запустить больницу в июне следующего года. Основная часть работ завершена, ведутся мелкие отделочные работы. Думаю, что с начала января начнутся поставки оборудования для организации областного медцентра, — пояснил Василий Голубев.

По его словам, на первом этапе работы в больнице развернут 200 коек. На третьем этапе планируется создать еще 100 коек для детей.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирусом заразились еще 381 человек. Подтвердилась смерть от ковида 26 человек, выздоровели 337 пациентов.

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