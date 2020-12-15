В шести городах Ростовской области закроют свалки

Стихийные свалки расположены в черте донских городов. Фото: правительство Ростовской области

Власти Ростовской области решили уничтожить шесть несанкционированных свалок, которые расположены в границах городов донского региона. Работы по их рекультивации проведут до 2024 года.

Очистить донские земли от мусора планируется в границах Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Донецка, Красного Сулина, Цимлянска и Таганрога.

- Таким образом, будет улучшено качество жизни более 1,5 млн человек, - цитирует издание "Городской репортер" заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ирину Ялтыреву.

Сейчас уже подсчитаны расходы на проведение работ по уборке. Специалисты составили проектно-сметную документацию, которая необходима для дальнейших государственных экспертиз.

Известно, что все работы по рекультивации стихийных свалок проведут в рамках национального проекта «Экология», а также регионального проекта «Чистая страна».

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