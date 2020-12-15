Стало известно, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса в Ростовской области

В Ростовскую область доставили 1 200 доз вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, когда стартует массовая вакцинация медиков от коронавируса в Ростовской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Крат.

2 декабря Ростовская область получила еще 1 200 доз вакцины. Препараты уже распределили по лечебным учреждениям. Пока привили 20 человек.

— С завтрашнего дня начинаем проводить массовую вакцинацию медработников. После этого подключаем сотрудников общеобразовательных учреждений, а потом работников учреждений соцзащиты населения, — пояснил Александр Крат.

Напомним, впервые вакцина поступила в Ростовскую область в сентябре. Тогда донской регион получил 42 дозы. В министерстве здравоохранения сообщили, что осложнений ни у кого из привитых не было.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что в Ростов-на-Дону поступило 500 доз вакцины "Спутник V". Первый этап вакцинации пройдет 15 и 16 декабря, второй - через 21 день.

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