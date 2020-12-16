Ростовчанка попалась на уловки мошенников и потеряла 230 тысяч рублей

Женщина лишилась крупной суммы денег. Фото: архив КП

Жительница донкой столицы стала жертвой мошенников. Женщина доверилась лже-сотруднику банка и назвала аферистам секретные сведения.

В отделении полиции потерпевшая рассказала, что ей поступил телефонный звонок якобы от представителей службы безопасности банка. Звонивший утверждал, что с ее банковским счетом сейчас происходят мошеннические действия, поэтому ей необходимо срочно принимать меры.

Женщину попросили назвать номер карты, а также сообщить секретный код, который пришел через смс-сообщение. Ростовчанка неукоснительно выполнила требования мошенников. Сразу после этого с личного счета женщины списали 230 тысяч рублей.

Пострадавшая написала заявление о краже денег.

В региональном управлении МВД рассказали, что возбудили дело по статье "Кража с банковского счета". Сейчас полицейские делают все возможное, чтобы установить и задержать виновных.

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