За сутки в донском регионе скончались 28 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область побила антирекорд по числу смертей от коронавируса. Статистика по зараженным и летальным исходам опубликована на сайте донского правительства.

За сутки скончались 28 зараженных ковидом. Такого числа жертв в донском регионе не было за все время пандемии. Общее число летальных исходов в Ростовской области достигло 1 730 человек.

Напомним, за сутки опасной инфекцией заразились еще 385 человек в 38 городах и районах Ростовской области. Всего заболели 45 838 человек. При этом по данным на 16 декабря, вылечились за минувшие сутки от ковида 339 пациентов. С начала пандемии выздоровели 36 803 зараженных.

В стационарах лечение проходят 2 615 человек. Состояние 233 заболевших оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением находятся 29 856 зараженных. Всего медики обследовали более 130 тысяч человек.

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