Экс-тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин уходит из сборной России

Амброс Мартин покинул пост после встречи гандболисток с клубом Дании. Фото: Федерации гандбола России.

Впервые за долгое время женская сборная России не прошла в полуфинал чемпионата Европы-2020. Это произошло из-за разгромного поражения команды в матче против Дании. Российская команда, в составе которой много гандболисток из Ростова-на-Дону, проиграла со счетом 23:30.

В группе дончанки заняли третье место, что не позволило дальше бороться за победу. После этого исполком ФГР решил прекратить сотрудничество с 52-летним специалистом из Испании Амбросом Мартином, которого назначали на должность в августе 2019 года.

Почти год ему удавалось совмещать работу в «Ростов-Доне» и национальной сборной России, но в конце лета испанец покинул клуб. Такое решение он объяснил своим желанием проводить больше времени со своими родными.

Уже в пятницу, 18 декабря, российские гандболистки поборются за пятое место со сборной Нидерландов. Противники являются действующими чемпионами мира.

- На время игры исполнять обязанности главного тренера сборной России в этом матче будет Алексей Алексеев, - рассказали в Федерации гандбола России.

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