Сбежавший из ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону дает объяснение полиции

Врачи не смогли остановить беглеца Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздно вечером накануне, 16 декабря, в Инфекционном отделении № 1 Ковидного моногоспиталя Ростовской областной клинической больницы произошло ЧП – сбежал один из пациентов.

Как сообщили в пресс-службе больницы, 40-летний мужчина собрал свои вещи и покинул палату. Причем, делал он это уже не в первый раз, но ранее всегда возвращался сам.

После очередного побега больница тут же обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

О подробностях инцидента рассказал главный врач.

– Пациент поступил к нам 8 декабря и в течение всего времени пребывания в нашем стационаре нарушал режим, агрессивно реагируя на попытки персонала остановить его на выходе через приемное отделение, - пояснил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка. - У нас не режимный объект, двери не заперты снаружи, вооруженной охраны нет. Ему пытались объяснить, его старались остановить, но это сложно, когда имеешь дело с мужчиной огромных размеров. Однако если в предыдущих случаях он, погуляв короткое время, возвращался и после разъяснительной работы продолжал лечение своей тяжелой пневмонии, то сейчас забрал с собой все вещи.

Пока пациента искала полиция, врачи готовить выписку этого больного, тем более, что вскоре пришел его отрицательный ПЦР-тест.

- Сейчас этот пациент общается с правоохранителями, ведь то, что он неоднократно покидал госпиталь будучи больным особо опасной инфекцией, представляя угрозу для окружающих людей, является основанием для привлечения к административной и даже уголовной ответственности, - отметил Вячеслав Коробка.