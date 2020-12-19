Больница скорой помощи Ростова объявила о наборе медиков

В БСМП требуются анестезиологи-реаниматологи. Фото: Олег ЗОЛОТО

БСМП Ростова-на-Дону сообщила о наборе врачей. Объявление было опубликовано на официальной странице медучреждения в «Инстаграме».

В больницу требуются анестезиологи реаниматологи. Потенциальным сотрудникам обещают высокую зарплату, социальные гарантии. В БСМП также действует система стимулирующих и компенсационных выплат.

Ранее власти Волгодонска объявили о наборе медиков для работы в местных больницах. В медучреждения требовалось более ста специалистов.

Напомним, в Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 392 человека. В Ростове-на-Дону положительные тесты на ковид получили еще 159 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 47 006. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.

За сутки от коронавируса скончались 25 жителей донского региона. За все время жертвами ковида стали 1 807 человек . Выздоровели еще 333 пациента, за все время - 37 839 человек.

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