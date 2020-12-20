Три памятника в честь советских героев установят в Ростове-на-Дону

Мемориалы появятся в разных частях города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону установят три памятника в честь героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Такое решение приняли в администрации на заседании 18 декабря.

На центральной аллее парка «Дружба» в Северном районе появится бюст маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. По разработанному им замыслу в районе Ростова-на-Дону прошло контрнаступление советских войск в 1941 году. Операция остановила наступление противника.

В микрорайоне «Платовский» установят памятный знак «Курсантам, защищавшим город Ростов-на-Дону в 1941 году». Именно здесь в октябре 1941 года 18-летние курсанты сдержали натиск немецкий танков.

На проспекте Театральном решено поставить памятник Герою Советского Союза Цезарю Львовичу Кунникову. Известный советский офицер принял участие не в одной успешной операции во время Великой Отечественной войны.

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