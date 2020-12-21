Снегопад в Ростове-на-Дону декабрь 2020: более 5,5 тысяч специалистов готовы выйти на помощь донанам в непогоду. Фото: правительство Ростовской области

Снегопад в Ростове-на-Дону декабрь 2020: более 5,5 тысячи специалистов готовы выйти на борьбу с непогодой. Обильный снегопад заставил работать в усиленном режиме сотрудников коммунальных служб, спасателей и энергетиков.

как сообщили в правительстве региона, сейчас в регионе подготовлены резервные источники питания электрической энергией. В Ростовской области мобилизовано 430 аварийно-восстановительных бригад, в которых трудятся более 2,3 тысячи человек и 1 235 единиц специализированной техники. При ухудшении ситуации они будут задействованы в устранении последствий снегопада и оперативном восстановлении электроснабжения.

ЖителиДона могут обратиться на "горячие линии" о проблемах, которые вызваны непогодой. Все звонки жителей будут держаться на контроле до полного решения.

При появлении проблем со светом, водой и отоплением дончанам на помощь придут 1 121 ремонтно-восстановительная бригада коммунальщиков. Более 4164 рабочих смогут привлечь около 1 149 единиц спецтехники.

Так, в это утро спасатели переведены в режим повышенной готовности. В экстренных ситуациях помощь людям окажут около 800 сотрудников.

- Застрявшим в снежных заторах автомобилистам на дорогах придут на помощь 94 тягача, 108 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования, - рассказали в правительстве Ростовской области.

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АЛЛО!

Рассказать о неисправностях систем тепло- и водоснабжения жители Ростовской области могут по телефонам круглосуточной "горячей линии" министерства жилищно-коммунального хозяйства региона: (863) 240-13-60 и 240-13-79.

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